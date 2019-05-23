Крупную собаку спасли из битумной ямы в Биробиджане, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России ЕАО.

Как рассказали в управлении, спасателям поступила информация о том, что на улице Советской в битумную яму попала собака. Прибывшие на место происшествия спасатели животное не увидели, однако услышали: несчастная собака погрузилась в яму уже с головою.

По словам спасателя второго ранга Евгения Подшивалова, едва слышный скулеж позволил обнаружить животное. На поверхности были заметны только глаза, нос и открытая пасть. Незамедлительно наложили настил и начали вытягивать собаку.

«Я взял веревку, самодельное устройство для спасения животных – удавку и пошел по настилу в центр ямы. Собака пыталась укусить, извивалась, но нам удалось ее извлечь», — рассказал Подшивалов.

Отмечается, что животное оказалось крупным и весит примерно 30 килограммов. Пострадавшую отвезли в приют к волонтерам, где ее предстоит отмыть.

Екатерина Брязгунова