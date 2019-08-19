Жители острова Русского, который входит в состав Владивостокского ГО, пожаловались на огромную свалку, которую даже не хотят убрать накануне Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Эпично на фоне свалки возлежит табличка, на которой крупными буквами написано: «Особо охраняемая природная территория памятник природы регионального значения «Геологический разрез Чернышевский». Именно этой массивной табличкой и прикрыт на острове Русском открытый колодец.

Впрочем, такое отношение к особо охраняемым территориям в Приморье не должно удивлять. Весь относительно недавно в соответствующий закон краевого значения были внесены поправки, согласно которым чиновники из краевой администрации могут самостоятельно решать судьбу особо охраняемых природных территорий Приморья.

Разумеется, жители региона заявили протест, который они выскажут на главной площади дальневосточной столицы во вторник, 20 августа.

Екатерина Брязгунова



