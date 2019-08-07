Отдыхающие на катере в районе острова Путятина в Приморье заметили большую раненую акулу, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus во вторник, 6 августа.

По словам очевидцев, акула проплывала в районе Пяти пальцев. Примерные ее размеры — в длину метра три и в обхвате около метра.

«Она прямо под нами проплыла. В обхвате точно больше метра. Очень здоровая. Это точно белая акула. Первый раз такую вижу», — возбужденно рассказывают люди, которые увидели морского хищника.

По словам пользователей Instagram, на кадрах представлена обычная сельдевая акула, которая для приморской акватории не редкость.

Екатерина Брязгунова