Проблему пробок в больших городах решить элементарно, сообщает DEITA.RU.

Очередную гениальную идею озвучила творческая группа из приморского города Уссурийска, более известная под названием barakuda_usk или ОАО «Долгострой». В среду, 23 мая, Intargam-аккаунте появился новый ролик про фейкового персонажа. На этот раз изобретательный председатель исполнительного комитета УГО Виталий Наливкин решает проблему с пробками в крупных городах. И если еще совсем недавно ситуация казалась безвыходной, то уже сегодня Наливкин сделал предложение, от которого нельзя отказаться.

Он считает, что единственный вариант — вводить временные ограничения на определенные марки автомобилей. Какие именно авто окажутся под запретом решит специальная комиссия. Судя по кадрам, роль комиссии будет выполнять лотерейный барабан.

Идею поддержали многие комментаторы в Instagram. «Электричкам место на железной дороге! А, вообще, лотерея — это очень правильное решение, все любят лотереи, а тут ещё и бесплатная!», «А вы сразу производителей на месяц исключайте. Сегодня Toyota, завтра Nissan, послезавтра Honda. Все тогда будет в шоколаде», — пишут граждане.

Конечно, не все россияне поддержали идею господина Наливкина. «Этот динозавр ерунду придумал. Как в Японии сделать надо... Нечётный день ездят нечетные номера автомобиля. И все... Нет, это чудовище барабан крутит», — возмутился мужчина.

Екатерина Брязгунова