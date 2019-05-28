Во вторник, 28 мая, в Приморье перевернулся пассажирский автобус, сообщает DEITA.RU. Фото и видео с места происшествия прислали в редакцию очевидцы.

По словам свидетелей, автобус упал с дамбы в овраг в Уссурийске. В транспортном средстве было много пассажиров. На данный момент их доставляют в одну из городских больниц.





По имеющейся информации, жертв катастрофы нет. На месте аварии образовалась значительная пробка. Причины аварии предстоит выяснить компетентным органам.

Екатерина Брязгунова