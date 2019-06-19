В Сети появились кадры унизительной борьбы за еду на помойке в российском городе, сообщает DEITA.RU.



В Ульяновске помощник депутата Законодательного Собрания Ульяновской области Кирилл Прутков выложил в Сеть кадры драки пенсионеров за еду. Действие происходит возле помойки у одной из торговых сетей. Продавцы выносят просроченную продукцию, которую старики разбирают буквально за минуту.

Кадры вызвали возмущение в Сети. Люди припомнили властям все неоднозначные инициативы. В их числе предложение от ряда регионов отменить выплаты части малоимущих. По мнению властей, люди, которые сейчас числятся бедными, но имеют жилплощадь или огород, могут прокормить себя самостоятельно. А вот освободившиеся от этого деньги можно будет пустить на другие важные дела.

Однако благосостояние большинства россиян оставляет желать лучшего. Акция от предпринимателя из Екатеринбурга, который бесплатно отдавал просрочку людям, стала популярной в городе. Но за доброту бизнесмен поплатился штрафом: за распространение некачественных продуктов наказывают штрафом до 700 тысяч рублей.

Елена Миронова