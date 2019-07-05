Dpskontrol_125rus передает информацию о происшествии в дальневосточной столице сегодня, пятого июля, сообщает DEITA.RU. Дтп Крауна и Кресты произошло возле Фрэш Плазы и мэрии города. Кресту откинуло на пешеходов, которые остались живы, но получили травмы.

Бригада скорой оказала пострадавшим первую помощь.

«Что за водилы в этом городе? бараны!»- возмущаются комментаторы в Сети. - «Заманали своими ДТП, особенно по пятницам! Куча ДТП, пробки. просто достали»

Фото и видео с места событий прилагаются.

Анастасия Туркова







