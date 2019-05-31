Победитель праймериз «Единой России» по Хабаровскому городскому избирательному округу № 4 Олег Репин задержан полицейскими, сообщает DEITA.RU.

Буквально в прошлые выходные кандидат в народные избранники успешно выиграл предварительное внутрипартийное голосование. Однако стать ему депутатом Хабаровской городской думы, по крайней мере в ближайшее время, не удастся.

Дело в том, что Олег Репин задержан по делу, связанному с оборотом наркотиков. Видео с кадрами задержания прислали в DEITA.RU читатели. Хабаровские единороссы уже подтвердили данный факт, а также поспешили избавиться от такого компрометирующего сторонника.

Как заявил секретарь местного отделения «Единой России» в Хабаровске Сергей Савков, участник предварительного голосования по городскому избирательному округу № 4, задержанный накануне правоохранительными органами, исключен из списка кандидатов.

Дмитрий Санников