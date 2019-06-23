Серьезное ДТП с участием спецавтомобиля произошло во Владивостоке поздним вечером в субботу, 22 июня, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария случилось на улице 40 лет ВЛКСМ, напротив автомойки. Полицейская Нива столкнулась с Toyota Mark X.

По предварительным данным, полицейские вели погоню и столкнулись с Mark, а те, за кем гнались правоохранители, скрылись в неизвестном направлении.

Свидетель аварии утверждают, что спецмашина двигалась за ним следом, при этом стражи порядка ехали «даже без света и без мигалки». «Я слышал звука сирени и посмотрел: их не видно. Они обогнали меня в тот момент, когда Mark X собрался повернуть налево, и произошло столкновение», — делится мужчина в комментариях.

Екатерина Брязгунова