Видео: погоня за шхунами КНДР в Японском море

Появилось видео, как приморские пограничники изгоняют браконьеров Северной Кореи из российской акватории. Об этом сообщает DEITA.RU.

Уникальные видеоматериалы передали редакции сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. На кадрах видно, как три рыболовецкие шхуны КНДР буквально удирают по волнам от защитников российских границ, на ходу «сматывая удочки» и выбрасывая за борт незаконный улов.

Напомним, полторы недели назад, 17 сентября, рыбаки Северной Кореи были застигнуты врасплох пограничниками Приморья во время незаконного рыбного промысла в ИЭЗ России близ банки Кито-Ямато. Экипаж одной из трех шхун КНДР напал на восьмерых военнослужащих с вилами и баграми. Очевидцы происшествия рассказали, что корейцы также сделали попытку наставить на россиян автоматы, но были вовремя обезоружены. Браконьеров доставили в Находку для дальнейших разбирательств.

Ранее DEITA.RU сообщала, что после встречи президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в апреле, ООН заявили о страшном голоде в Северной Корее. В связи с крайне плохим урожаем в стране голод грозит более десяти миллионам корейцам.

Екатерина Цой