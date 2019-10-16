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Видео последствий взрыва в жилом доме опубликовали следователи

мчс

Следователи Приморья опубликовали оперативную съемку с места ЧП в селе Новонежино, где накануне произошло обрушения перекрытий, сообщает DEITA.RU. 

На видео показано, как следователи проверяют здание, подъезд и саму квартиру, где произошло обрушение. На кадрах виден беспорядок и хлам, разбитую мебель и потрескавшиеся стены и перегородки в квартире. Также в негодность пришли потрескавшиеся лестничные пролеты и многое другое. На видео видна внешняя часть дома, снаружи серьезных повреждений не заметно, кроме выбитых окон. 

Накануне, ночью 15 октября, в поселке Новонежино обрушились перекрытия, лестничный проход и несущая стена между последним и четвертым этажом. Авария произошла в доме по улице Авиаторов, 23. В результате ЧП погибла женщина, и пострадало еще двое людей, которые были сразу же доставлены в медицинское учреждение.

По версии следствия, причиной происшествия стала неисправная бытовая техника, расположенная в соседней квартире. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ. 

Происшествие сразу же прокомментировали в администрации Приморья, где пообещали оказать помощь пострадавшим, а также всем жильцам подъезда. На первое время им обещали выдать по 10000 рублей на первое время и необходимые вещи, собственники самых пострадавших квартир получат по 50 тысяч за порченое имущество. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о выдаче сертификатов на приобретение жилплощади, для тех людей, квартиры которых будут признаны не пригодными для жизни.

Иван Юрьев

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