Видео: поступок спасшего пса водителя восхитил Сети

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собака, машина

Приморец сбил собаку и скрылся с места аварии, пока бедное животное корчилось от боли на дороге, сообщает DEITA.RU. Видео ДТП и фотографию несчастного пса опубликовал паблик dps.control.

В пятницу вечером, около 19 часов 30 минут по местному времени, на улице Ленинградской (Хабаровск — прим. ред.) водитель серого автомобиля с приморскими номерами О14&МЕ 125 сбил спаниеля и скрылся с места ДТП, оставив собаку корчиться посреди проезжей части.

«Я остановился и к собаке, от шока она пыталась укусить меня, но я все-таки смог ее отнести на обочину. Были последствия от наезда, поэтому повез собаку в ветклинику, где ее осмотрели и оказали помощь, — делится впечатлениями мужчина. — Спаниеля я забрал домой, просьба отозваться хозяину и виновнику ДТП, запись ДТП имеется, чеки с ветклиники также. 8-924-529-49-15», — пишет решительно настроенный автомобилист.

В соцсетях тут же откликнулись на историю. «У меня была история 100%, как у вас, похожая! Только сбитую собаку усыпили — там было все переломано! Очень жаль!», «Молодец, мужик! Если честно — у меня даже слов нет, но поступок твой достойный уважения», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова


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