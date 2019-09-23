Видео: при благоустройстве города пострадала машина

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В понедельник, 23 сентября, день одного из работников ТГМУ не задался с самого утра, сообщает DEITA.RU.

Жительница Владивостока уехала на работу в районе Некрасовской ранним утром. В это время по несчастливой случайности газонокосильщики приводили в порядок зеленые зоны, и один камень отлетел в стекло автомобиля. Стекло треснуло и рассыпалось на мелкие осколки.

По словам самой автолюбительницы, люди с администрации города (дороги Владивостока) косили траву, и в результате камень отлетел мне в окно. «Слава богу, в машине была я одна, и камень прилетел в соседнее окно, — уверяет женщина. — Людям, косившим траву, я показала, что они натворили. Они мне сказали «ничего страшного, бывает» и косили траву дальше».

Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС». Судя по кадрам, газонокосильщики уточнили, есть ли у женщины страховка. Убедившись, что есть, — успокоились.

Екатерина Брязгунова


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