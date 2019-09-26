Видео: при жесткой посадке Boeing пострадали полсотни туристов

При жесткой посадке Boeing 767 в международном аэропорту Барнаула пострадали 56 пассажиров. Именно столько граждан, прибывших из Вьетнама, обратилось за медпомощью на утро 26 сентября, сообщает DEITA.RU.

Напомним, российские туристы возвращались на родину из Вьетнама. Boeing 767-300, на борту которого находись 334 туриста, а также 10 представителей экипажа, выполнял рейс Камрань — Барнаул. В 21 час в среду, 25 сентября, самолет заходил на посадку, когда произошло возгорание шины задней правой стойки шасси. Лайнер экстренно затормозил. Эвакуация производилась в считанные минуты при помощи надувных трапов.

Как отметили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР, сразу за помощью обратились три человека. На данный момент проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение.

Напомним, в последнее время в России участились случаи чрезвычайных происшествий в аэропортах. У лайнеров то и дело отказывают те или иные части, при взлете самолеты натыкаются на стаи птиц, разбиваются стекла. Только за последние пять месяцев произошли два нашумевших случая. В мае в аэропорту Шереметьево при пожаре в самолете погибло свыше 40 человек, а в августе пилоты посадили самолет в кукурузное поле. Примечательно, что при этой посадки обошлось без жертв.

Екатерина Брязгунова