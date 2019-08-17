Постройки погранперехода «Полтавка» в Приморском крае ушли под воду, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик primorye_online25 в субботу, 17 августа.

Судя по опубликованным кадрам, вода в районе пограничного перехода поднялась очень высоко. Часть зданий ушла под воду примерно на восемьдесят сантиметров или даже целый метр.

Отмечается, что данный переход закрыт до спада воды. Последний туристический автобус ушел в Китай в пятницу, 16 августа.

Екатерина Брязгунова