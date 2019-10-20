telegr wh call

Новости

Путин отчитал главу федерального округа и губернатора

20 Октябрь 2019, 18:55

Видео: Приморью грозит экологическая катастрофа

20 Октябрь 2019, 18:32

Силуанов сделал заявление о доходах россиян

20 Октябрь 2019, 17:59

Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

20 Октябрь 2019, 17:21

Бороться с пьяными за рулем начнут по-новому

20 Октябрь 2019, 16:50

Банки проверят телефонные номера клиентов

20 Октябрь 2019, 16:20

Назван законный способ выйти на пенсию раньше срока

20 Октябрь 2019, 15:51

Как заставить АЗС доливать бензин, придумал Росстандарт

20 Октябрь 2019, 15:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: Приморью грозит экологическая катастрофа

фото

Жительница Дальнегорска заявили, что на заводе «Дальполиметалл» произошел прорыв пульпопровода. На реке Рудной замечены разливы химических отходов, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dalnegorsk_online в воскресенье, 20 октября.

Женщина, вооруженная камерой, уверяет, что окрестности возле фабрики заполнены отходами пульпопровода. «Здесь все в химических отходах. По всей территории. Хочу обострить внимание, никакие мер предосторожности при порыве пульпопровода не предусмотрено, — рассказывает неравнодушная гражданка и показывает, что с помощью ржавого хомута прорыв был локализован.

«Вырыли яму и поставили ржавый хомут. Слышно, как льется там. Завтра здесь будет то же самое, потому что ничего не сделано. Речка тут рядом. Всем химические отходы лились в речку. Вся эта пульпа, все эти химикаты на протяжении многих часов. И все это шло в нерестовую реку, — сетует женщина и задается риторическим вопросом. — Конечно, они локализовали, но какой ущерб они нанесли ущерб нерестовой реке и морю, в которое впадает речка?»

Ранее прошла информация о том, что вблизи Владивостока судно встало на якорь и начало сливать мазут в море.

Екатерина Брязгунова

Видео: dalnegorsk_online

Читайте также:

Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

Железнодорожная катастрофа произошла в России из-за стихии

Пираты Японского моря устроили пограничный парадокс

Популярное

Социальную пенсию получат даже безработные

Фото: погибла известная блогер-мотоциклист

Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД

Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело
Загрузка...
Загрузка...