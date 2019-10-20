Видео: Приморью грозит экологическая катастрофа

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Жительница Дальнегорска заявили, что на заводе «Дальполиметалл» произошел прорыв пульпопровода. На реке Рудной замечены разливы химических отходов, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dalnegorsk_online в воскресенье, 20 октября.
Женщина, вооруженная камерой, уверяет, что окрестности возле фабрики заполнены отходами пульпопровода. «Здесь все в химических отходах. По всей территории. Хочу обострить внимание, никакие мер предосторожности при порыве пульпопровода не предусмотрено, — рассказывает неравнодушная гражданка и показывает, что с помощью ржавого хомута прорыв был локализован.
«Вырыли яму и поставили ржавый хомут. Слышно, как льется там. Завтра здесь будет то же самое, потому что ничего не сделано. Речка тут рядом. Всем химические отходы лились в речку. Вся эта пульпа, все эти химикаты на протяжении многих часов. И все это шло в нерестовую реку, — сетует женщина и задается риторическим вопросом. — Конечно, они локализовали, но какой ущерб они нанесли ущерб нерестовой реке и морю, в которое впадает речка?»
Ранее прошла информация о том, что вблизи Владивостока судно встало на якорь и начало сливать мазут в море.
Екатерина Брязгунова
Видео: dalnegorsk_online