Видео проникновения на пилон Русского моста оценили силовики

Генеральный директор ведомственной охраны Минтранса России (ФГУП "УВО Минтранса России") Алексей Ковыршин прокомментировал DEITA.RU видео инсценировки проникновения 2 посторонних лиц на 324-метровый пилон Русского моста во Владивостоке.

7 октября в сети Интернет появилась фейковая видеозапись с Русского моста города Владивосток, где 2 молодых человека незаконно находятся на 324 метровой высоте.





«Мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке находится под круглосуточной защитой работников Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» и оснащен современными техническими средствами охраны. Вход в пилон Русского моста снабжен системой сигнализации и контролируется операторами технических средств охраны (ТСО). Доступ к лифту пилона доступен лишь техническому персоналу со специальными разрешениями, поэтому проникновение посторонних лиц на объект-исключено» - прокомментировал появившееся в сети видео генеральный директор ФГУП "УВО Минтранса России" Алексей Ковыршин.

Дмитрий Санников