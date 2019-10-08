telegr wh call

Новости

Незначительные нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав

9 Октябрь 2019, 02:45

Развод на узкой дороге – что нужно знать?

9 Октябрь 2019, 02:00

Что будет после езды с лампочкой «низкий уровень топлива»?

9 Октябрь 2019, 01:15

Как поставлять самодельное пиво на рынок уже придумали в России

9 Октябрь 2019, 00:30

Власти придумали, как сэкономить бюджетные деньги на здоровье россиян

8 Октябрь 2019, 23:45

Частичную отмену пенсионной реформы поддержали в Госдуме

8 Октябрь 2019, 23:15

Путин выступил за важную бюджетную реформу

8 Октябрь 2019, 22:45

Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля

8 Октябрь 2019, 22:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео проникновения на пилон Русского моста оценили силовики

Русский мост в облаках, непогода 2

Генеральный директор ведомственной охраны Минтранса России (ФГУП "УВО Минтранса России") Алексей Ковыршин прокомментировал DEITA.RU видео инсценировки проникновения 2 посторонних лиц на 324-метровый пилон Русского моста во Владивостоке.

7 октября в сети Интернет появилась фейковая видеозапись с Русского моста города Владивосток, где 2 молодых человека незаконно находятся на 324 метровой высоте.

мост

«Мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке находится под круглосуточной защитой работников Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» и оснащен современными техническими средствами охраны. Вход в пилон Русского моста снабжен системой сигнализации и контролируется операторами технических средств охраны (ТСО). Доступ к лифту пилона доступен лишь техническому персоналу со специальными разрешениями, поэтому проникновение посторонних лиц на объект-исключено» - прокомментировал появившееся в сети видео генеральный директор ФГУП "УВО Минтранса России" Алексей Ковыршин.

Дмитрий Санников

Популярное

Массовый митинг прошел в Приморье

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Госдума: Пенсионной реформы можно было избежать

Вот почему нельзя выкатывать бензин до загорания лампочки
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...