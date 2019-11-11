Видео: Путин рассказал про самострел

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Путин

На совещании с членами правительства президент поинтересовался заботой о здоровье, сообщает DEITA.RU.

В преддверие зимы, когда большое число россиян традиционно болеют гриппом, в Кремле прошло совещание президента на тему здравоохранения. Президент, в частности, поинтересовался у членов правительства – у кого есть прививки.

Оказалось, что из более, чем 15 присутствующих, прививки оказались только у троих. Четвертым привитым оказался сам президент.

«Значит, гриппом заболел – самострел», – заявил Владимир Путин.

Елена Миронова

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На совещании с членами правительства президент поинтересовался заботой о здоровье, сообщает DEITA.RU. В преддверие зимы, когда большое число россиян традиционно болеют гриппом, в Кремле прошло совещание президента на тему здравоохранения. Президент, в частности, поинтересовался у членов правительства – у кого есть прививки. Оказалось, что из более, чем 15 присутствующих, прививки оказались только у троих. Четвертым привитым оказался сам президент. «Значит, гриппом заболел – самострел», – заявил Владимир Путин.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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