Видео: Путин рассказал про самострел

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На совещании с членами правительства президент
поинтересовался заботой о здоровье, сообщает DEITA.RU.
В преддверие зимы, когда большое число россиян традиционно болеют гриппом, в Кремле прошло совещание президента на тему здравоохранения. Президент, в частности, поинтересовался у членов правительства – у кого есть прививки.
Оказалось, что из более, чем 15 присутствующих, прививки оказались только у троих. Четвертым привитым оказался сам президент.
«Значит, гриппом заболел – самострел», – заявил Владимир Путин.
Елена Миронова
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На совещании с членами правительства президент поинтересовался заботой о здоровье, сообщает DEITA.RU. В преддверие зимы, когда большое число россиян традиционно болеют гриппом, в Кремле прошло совещание президента на тему здравоохранения. Президент, в частности, поинтересовался у членов правительства – у кого есть прививки. Оказалось, что из более, чем 15 присутствующих, прививки оказались только у троих. Четвертым привитым оказался сам президент. «Значит, гриппом заболел – самострел», – заявил Владимир Путин.