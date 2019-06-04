Авария с участием дорожной техники на объездной трассе во Владивостоке произошла утром во вторник, 4 июня, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, грузовик въехал в стоящую у обочины спецтехнику. Сзади многотонника специально для водителей были установлены знаки — объезжать слева. Однако водитель грузовика вовремя не увидел знаков и совершил столкновение.

О пострадавших на данный момент не сообщалось. Пользователи Instagram, ознакомившись с видео, уверяют, что наступило то время, когда дорожными рабочими трудиться стало опасно. Ранее DEITA.RU неоднократно публиковало истории, в который из-за невнимательности водителя страдала не только спецтехника, но и рабочие.

Екатерина Брязгунова