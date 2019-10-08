Видео: раскрыта тайна перевернутого автобуса

Во Владивостоке в результате жесткого ДТП перевернулся автомобиль во вторник, 8 сентября, Чтобы эвакуировать автомобиль с места аварии, на улицу Лазо, где и произошла авария, прибыла спецмашина, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», микроавтобус Nissan Largo совершал поворот налево в сторону подъёма на улицу Суханова, а девушка на Mazda Demio ехала со стороны Цирка и снесла Largo, который от удара завалился на бок.

Стоит отметить, что приславшие в редакцию видео очевидцы заявили, что это эвакуатор потерял транспортное средство, так как плохо его закрепил. Поступившие сведения не являются действительность.

Екатерина Брязгунова



