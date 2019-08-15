Приморское озеро вышло из берегов, оставив за собой ковер из мелкой и крупной рыбы, выброшенной на берег, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, беда пришла к жителям Дальнереченска, где и находится Сухановское озеро. Именно оно вышло из берегов.

Судя по кадрам, вода подмыла небольшой участок берега и размыла сопку, дав тем самым свободный проход воде. Но главное — уходит не только вода, снося все на своем пути, но рыба. Тысячи маленьких и больших рыбешек остаются на земле и там же умирают.

По мнению местных жителей, главная проблема — вырубка леса. Если бы деревья не вырубали, таких серьезных природных аномалий никогда бы не возникло.

Екатерина Брязгунова