Обновление 9.07

В МЧС России по Приморскому краю уточнили, что во время пожара на "Примринге" сгорело складское помещение.

Ранее

Ранним утром в воскресенье, 16 июня, на Примринге вспыхнуло одно из строений, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

В 5 часов 34 минуты по местному времени поступила информация о возгорании в городе Артеме, в районе Приморского кольца, строение пять. В 8 часов 1 минуту пожарным удалось локализовать возгорание. Еще через 10 минут открытое горение было ликвидировано.

В настоящий момент ведется проливка конструкций. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты.

Причины пожара выясняются.

Екатерина Брязгунова