Следственный комитет и прокуратура Приамурья проводят проверку по факту обрушения штукатурки. Это случилось в одной из игровых комнат детского сада Благовещенска, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель прокуратуры, в среду, 21 августа, в игровой комнате детского сада номер пять находились дети от трех до четырех лет. На малышей-то и обрушилась значительная часть штукатурки с потолка.

После того, как детей вывели из комнаты и вызвали медиков, которые обнаружили у троих детей ссадины и многочисленные ушибы, удалось заснять на смартфон произошедшее. Судя по кадрам, штукатурка упала прямо на детей, которые сидели на стульчиках. Около десяти маленьких стульчиков полностью засыпаны стройматериалом.

Отмечается, что одного малыша пришлось госпитализировать.

Екатерина Брязгунова