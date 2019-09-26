Видео: скандал с запуском несуществующей котельной набирает обороты

Скандал с запуском несуществующей котельной в одном из населенных пунктов Камчатского края набирает обороты, сообщает DEITA.RU.

Региональные власти отрапортовали 19 сентября, что в ближайшие сутки будет запущена котельная в Средних Пахачах, расположенных в Олюторском районе. Такое заявление сделал министр ЖКХ и энергетики Олег Кукиль. При этом его опубликовали на официальном сайте правительства.

Наверное, все было бы хорошо, но информация дошла до жителей Средних Пахачей, где централизованного отопления не видели с 1999 года. Собственно, именно в этом году котельная была окончательная «запущена» и больше в эксплуатации, а также в отопительном сезоне участия не принимала.

Видео, в котором местный житель указал на реальное состояние котельной в селе Средние Пахачи, опубликовал паблик kamchatka_online. По словам автора ролика, 24 сентября снег шел с раннего утра, однако сельчане не были готовы к такому повороту, как и единственный, много лет как разрушенный источник теплоснабжения.

Также мужчина отметил, что рапорту властей региона котельная исправно работает, начиная с 20 сентября. В предыдущие 20 лет он тоже исправно работал. За это время люди смогли научиться исполнять функции кочегаров, поддерживать своих квартирах тепло, используя печное отопление», — рассказывает гражданин, как на самом деле обстоят дела.

Стоит отметить, что в указанном селе проживают всего лишь 338 человек, при этом население постоянно уменьшается.

Екатерина Брязгунова