14 Июль 2019, 21:00
Видео: слоны гуляют по городу
Источник изображения: DEITA.RU
Дрессировщики решили выгулять своих «питомцев» возле
многоэтажек в городе, сообщает DEITA.RU.
Жители Якутска были несколько шокированы прогулкой экзотических животных по жилым кварталам города. На кадры очевидцев попала прогулка двух слонов мимо многоквартирных домов.
Как сообщают местные паблики, слонов выгуливали у домов по улице Горького в Якутске. Животные прибыли в город вместе с цирком. Кроме слонов в городе видели еще и тигров.
Елена Миронова
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