Дрессировщики решили выгулять своих «питомцев» возле многоэтажек в городе, сообщает DEITA.RU.



Жители Якутска были несколько шокированы прогулкой экзотических животных по жилым кварталам города. На кадры очевидцев попала прогулка двух слонов мимо многоквартирных домов.

Как сообщают местные паблики, слонов выгуливали у домов по улице Горького в Якутске. Животные прибыли в город вместе с цирком. Кроме слонов в городе видели еще и тигров.

Елена Миронова