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Видео: смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Скорая

Утром десятого октября на федеральной трассе под Кипарисово произошло смертельное ДТП, сообщает DEITA.RU.

Страшные кадры последствий дорожно-транспортного происшествия попали на камеры видеорегистраторов проезжающих мимо жителей Приморья. На одном из роликов видно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля.

В первом едва узнается белый Toyota Probox - у автомобиля вдребезги разбита «морда». От удара машину развернуло ровно поперек проезжей полосы. Второй участник ДТП - синий Toyota Funcargo - скорее всего не подлежит восстановлению. У авто полностью искорежена половина корпуса.

Между автомобилями лежит пострадавший, о котором пока ничего не известно. Очевидцы предполагают, что это погибший водитель Funcargo, тело которого буквально вылетело через стекло после столкновения.

На данный момент на федеральной трассе рядом с Кипарисово растет большая пробка в связи с перекрытием одной проезжей полосы.

Екатерина Цой

Видео: DEITA.RU

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