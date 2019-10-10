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Видео: смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Утром десятого октября на федеральной трассе под Кипарисово произошло смертельное ДТП, сообщает DEITA.RU.
Страшные кадры последствий дорожно-транспортного происшествия попали на камеры видеорегистраторов проезжающих мимо жителей Приморья. На одном из роликов видно, что участниками аварии стали два легковых автомобиля.
В первом едва узнается белый Toyota Probox - у автомобиля вдребезги разбита «морда». От удара машину развернуло ровно поперек проезжей полосы. Второй участник ДТП - синий Toyota Funcargo - скорее всего не подлежит восстановлению. У авто полностью искорежена половина корпуса.
Между автомобилями лежит пострадавший, о котором пока ничего не известно. Очевидцы предполагают, что это погибший водитель Funcargo, тело которого буквально вылетело через стекло после столкновения.
На данный момент на федеральной трассе рядом с Кипарисово растет большая пробка в связи с перекрытием одной проезжей полосы.
Екатерина Цой
Видео: DEITA.RU