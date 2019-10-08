telegr wh call

Новости

Назван рекордный заработок таксистов

8 Октябрь 2019, 20:15

Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией

8 Октябрь 2019, 20:00

«Лежачие полицейские» в России поумнеют

8 Октябрь 2019, 19:45

Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты

8 Октябрь 2019, 19:30

Три главные опасности осени назвали водители

8 Октябрь 2019, 19:15

Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края

8 Октябрь 2019, 19:13

Получение гражданства упростили в России

8 Октябрь 2019, 19:00

Власти придумали новые возрастные маркировки

8 Октябрь 2019, 18:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: снег выпал в Приморье

фото

Утром во вторник, 8 октября, в Приморье выпал снег, сообщает DEITA.RU. Видео заваленных снегом автомобильных дорог прислали в редакцию очевидцы.

По словам местного жителя, ночью и утром в Лазовском районе Приморья выпал снег.

Белый покров в этом году укрыл землю очень рано. Несмотря на то, что земля покрыта толстым слоем снега, он еще растает.

Ранее приморские синоптики сообщали о том, что ожидается похолодание, а в некоторых районах вместо дождя уже начнет выпадать снег. В ближайшие дни по опубликованному прогнозу потеплеет.

Екатерина Брязгунова

Видео: DEITA.RU

Читайте также:

«Кожемяка, останови» — горожане высказали требования губернатору

Накажет ли ФАС еще один холдинг Пушкарева?

«Семейное гнездо» империи Пушкаревых уйдет «с молотка»

Популярное

Всю правду о Медведеве выдал его приближенный

Массовый митинг прошел в Приморье

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Ларьки и царьки: Трутневу придется смириться с Владивостоком 90-х
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...