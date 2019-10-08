Видео: снег выпал в Приморье

Утром во вторник, 8 октября, в Приморье выпал снег, сообщает DEITA.RU. Видео заваленных снегом автомобильных дорог прислали в редакцию очевидцы.

По словам местного жителя, ночью и утром в Лазовском районе Приморья выпал снег.

Белый покров в этом году укрыл землю очень рано. Несмотря на то, что земля покрыта толстым слоем снега, он еще растает.

Ранее приморские синоптики сообщали о том, что ожидается похолодание, а в некоторых районах вместо дождя уже начнет выпадать снег. В ближайшие дни по опубликованному прогнозу потеплеет.

Екатерина Брязгунова