Новости
Назван рекордный заработок таксистов
8 Октябрь 2019, 20:15
Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией
8 Октябрь 2019, 20:00
«Лежачие полицейские» в России поумнеют
8 Октябрь 2019, 19:45
Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты
8 Октябрь 2019, 19:30
Три главные опасности осени назвали водители
8 Октябрь 2019, 19:15
Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края
8 Октябрь 2019, 19:13
Получение гражданства упростили в России
8 Октябрь 2019, 19:00
Власти придумали новые возрастные маркировки
8 Октябрь 2019, 18:45
Видео: снег выпал в Приморье
Утром во вторник, 8 октября, в Приморье выпал снег, сообщает DEITA.RU. Видео заваленных снегом автомобильных дорог прислали в редакцию очевидцы.
По словам местного жителя, ночью и утром в Лазовском районе Приморья выпал снег.
Белый покров в этом году укрыл землю очень рано. Несмотря на то, что земля покрыта толстым слоем снега, он еще растает.
Ранее приморские синоптики сообщали о том, что ожидается похолодание, а в некоторых районах вместо дождя уже начнет выпадать снег. В ближайшие дни по опубликованному прогнозу потеплеет.
Екатерина Брязгунова
Видео: DEITA.RU
Читайте также:
«Кожемяка, останови» — горожане высказали требования губернатору
Накажет ли ФАС еще один холдинг Пушкарева?
«Семейное гнездо» империи Пушкаревых уйдет «с молотка»
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...