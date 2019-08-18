Видео с необычной русской свадьбы взорвало соцсети и стало популярным в российском сегменте интернета за несколько часов, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, кадры были сняты в городе Вичуги Ивановской области. К зданию местного ЗАГСа прибыла целая колонна грузовиков, на которых традиционно работают дальнобойщики. Во главе колонны ехали сам жених и невеста, за ними друзья и коллеги жениха.

Звук сигнала с грузовиков заглушал все, а иномарки, припаркованные рядом, смотрелись достаточно маленькими по сравнению с грузовиками. Подъехав к ЗАГСу невеста с трудом выбралась из кабины и направилась со своим женихом в ЗАГС. Отметим, что пользователи назвали ее самой красивой, в ее длинном платье.

На сегодняшний момент видео ролик посмотрели более полумиллиона человек.

Иван Юрьев