Серьёзный пожар произошел в малосемейке приморского города Фокино в понедельник, 27 мая, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик newsfokino, в квартире на шестом этаже в здании по адресу: улица Усатого, 17 произошел пожар. По словам очевидцев, молодой человек, проживающий этажом выше, пытался спасти ребенка через балкон. Свидетели происшествия тут же пришли на помощь горожанину и растянули тент под балконом на случай, если малыша удержать не получится.

По имеющейся информации, все прошло благополучно. Ребенок жив.

На пожаре работают компетентные специалисты.

Екатерина Брязгунова