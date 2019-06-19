В Сети набирает популярность видеоролик про огромную очередь из иностранных рабочих, выстроившихся перед пунктом пропуска на одном из крупнейших предприятий Дальнего Востока, DEITA.RU.

Затор образовался перед проходной, ведущей на стройку, в очереди несколько сотен человек. Видео сняли и комментируют местные жители, которые сетуют на то, что им работы не досталось, предпочли иностранцев.

Дальневосточники также отмечают, что многочисленный китайский десант поселили рядом со строящимся объектом, в сам населенный пункт их не выпускают. Местные жители надеются, что после того, как объект наконец-таки будет достроен, рабочих отправят на родину.

Несколько лет назад, когда на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье, только создавались территории опережающего развития, жителям обещали тысячи новых рабочих мест, достойную зарплату и жизнь по-новому. Это даже подчеркнул президент России Владимир Путин во время прямой линии в 2018 году. В ответ на жалобу дальневосточников на отсутствие работы глава государства тогда отметил, что работу местным можно получить на таких прекрасных производствах, как судостроительный комплекс «Звезда» в Большой Камне и компания по созданию самолетов Сухой «Суперджет-100» в Комсомольске-на-Амуре. Не исключено, что и это предприятие могло бы тоже войти в перечень, однако на нем, судя по видеозаписи, работают иностранцев, причем сотнями.

Между тем, жители и Большого Камня, и Комсомольска-на-Амуре, и Спасска-Дальнего отмечают, что найти работу, несмотря на то, что под боком, действительно, имеются крупные производства, практически невозможно, потому что резиденты предпочитают нанимать специалистов из соседних регионов и даже стран.

В результате дальневосточные регионы остаются без налогов, местные жители без работы, а проекты многих резидентов вызывают их протест. Например, завод СПГ в Хасанском районе или свинокомплекс в Спасском районе.

Екатерина Брязгунова