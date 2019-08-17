Стихия в Приморье не щадит никого, сообщает DEITA.RU. Машина пожарного расчета опрокинулась, по имеющейся информации, в приморском селе Барабаш.

Местный паблик «Экипажи ДПС» опубликовал шокирующие кадры, на которых четко видно, как в бурной реке, в которую превратилась местная дорога, лежит пожарная машина. Спасатели стараются достать из тяжелой техники вещи и снаряжение и передают его помощникам, которые подъехали на стареньком советском грузовике.

Напомним, мощный тайфун «Кроса» ударил по Приморью 15 августа поздно вечером. На протяжении полутора суток в крае непрерывно шли дожди. Многие дорогие перемыты, сельхозугодия ушли под воду, ряд населенных пунктов отрезан от большой земли, в семи муниципальных образованиях края введен режим ЧС.

Екатерина Брязгунова