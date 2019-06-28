Кража плазменного телевизора в Китае попала в объектив камеры видеонаблюдения. 24-секундный ролик стал за считанные часы настолько популярным, что набрал за четыре часа около одного миллиона лайков, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в социальных сетях Поднебесной, вор забрался в дом и пытался украсть плазму, однако исполнению его злого умысла помешала хозяйка, которая неожиданно вошла в помещение. Грабитель бросился за женщиной, но ему помешала собака, которая едва не загрызла мужчину.

Добавим, что речь идет именно о спасении хозяйки. Ведь в противном случае вор бы убил случайную свидетельницу преступления. Это такой обычай в Китае. Если в КНР, особенно на юге страны, вора "палят", он либо убивает, либо сдаётся полиции.

Екатерина Брязгунова