Циклон, принесший в Приморье в понедельник, 27 мая, дожди и сильный ветер обернулся для некоторых жителей региона настоящей трагедией, сообщает DEITA.RU. Речь идет об обрушении подпорных стен в дальневосточной столице, однако это далеко не все.

DEITA.RU уже писало, что два приморских города — Большой Камень и Фокино — остались без света во время ливневых дождей. Теперь местные жители прислали в редакцию видео, на кадрах которого видно, как падает дерево, обрывает электрический кабель под напряжением, который летит на детскую площадку. Все оставшееся время кабель раскидывает искры во все стороны. «Кабель оборвало прямо на детскую площадку за 6-м микрорайоном, очень страшно», — уверяют горожане.

По словам местных жителей, оборванные кабели во вторник лежат по всему городу. «Вчера со свекровью ехали по дороге на улице Весенней и только в последний момент заметили кабель, оборванный на дороге, чудом успели объехать, он искрил и дымился. А аварийную службу обратились сразу, но кабель лежит до сих пор», — говорят приморцы.

К обеду вторника свет появился только у части горожан. «У нас включили, потом опять выключили», — говорит горожанка.

Стоит отметить, что практически во всех населенных пунктах Шкотовского района также нет света. «Это при плановых ремонтах заранее предупреждают, что отключат. А тут аварийная ситуация. Весь Шкотовский район… Там, там, там повыбивало свет. Практически в каждом населенном пункте. И чтобы присоединиться, они (Энергетики — Прим. ред.) должны отключить… Не под напряжением же они будут работать! На время отключают», — уверяют те, кто близко знаком с ситуацией по восстановлению электроэнергии.

Екатерина Брязгунова