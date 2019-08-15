Асфальт укладывают прямо в лужи, сообщает DEITA.RU.



В Приморье объявили штормовое предупреждение: в регион пришел тайфун Кроса. Сегодня в городах края работали сирены, а по громкоговорителям предупреждали о высокой опасности.

Однако предупреждения не сработали на дорожников. В Сети появилось видео, как дорогу в районе Угольной ремонтируют прямо во время ливня. Асфальт из самосвала высыпают прямо в лужи. Ролик размещен в аккаунте dps_vl в Instagram.

Интересно, что ремонт дорог – большая статья бюджетных расходов. Даже такой ямочный ремонт обходится в копеечку. Скорее всего, после того, как ямы появятся снова, власти заставят подрядчика переделывать все по гарантии, однако на споры между муниципалитетом и дорожниками уйдет время, которое автомобилисты будут вынуждены вновь объезжать ямы.

Елена Миронова