Видео: столичные жители возмущены дорогой к школе

Жители Владивостока возмущены дорогой к одной из школ в районе Снеговой Пади. Путь из дома к «граниту науки» и обратно буквально выглядит как полоса препятствий. Об этом сообщает DEITA.RU.

Местные жители сняли школьный «забег с препятствиями» учеников школы номер восемьдесят два на видео. На кадрах видно, как юные владивостокцы храбро взбираются на холм к домам с рюкзаками и «сменкой» на перевес.

«Вот так вынуждены ходить дети в школу и домой после уроков», - сетуют авторы видео.

Взрослые отреагировали на решение детей необычно сократить путь с юмором.

«А кто сказал, что детство - это легко», «а то мы в детстве по дорогам и тротуарам ходили в белых сандаликах», - смеются интернет-пользователи.

Знакомые с ситуацией на Снеговой Пади объяснили, что нормальная дорога к школе есть, но путь по ней занимает явно больше времени, чем по экстремальной альтернативе.

«Раньше на стене была лестница, но её демонтировали. Все что от нее осталось – куча досок и стеллажей», - рассказывают местные жители.

«Цивильная» дорога видна на карте, опубликованной ниже. Дом напротив школы находятся на возвышении и, чтобы не делать огромный крюк вокруг доброй половины микрорайона, дети решили сами себе проложить дорогу через подпорную стену.

А между тем, родителям совсем не до шуток. Многие из них уже сравнили ситуацию со школьной дорогой в Снеговой Пади с трагедией в Саратове, где по дороге в школу была убита девятилетняя девочка.

«Она же тоже в школу как попало добиралась, а другой дороги не было», - сетуют родители.

Екатерина Цой



