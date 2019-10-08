Видео: столичная улица затоплена, машины глохнут

Очередной дождь затопил улицы и проезды Владивостока, сообщает DEITA.RU. Видео, где мужчины стоят по пояс в воде, опубликовали приморские паблики во вторник, 8 октября.

Судя по кадрам, которые появились в паблике «Экипажи ДПС», проезд под железной дорогой на улице Фадеева опять залит водой на такой уровень, что даже высокие машины не способны проехать. Рисковые парни, желающие испытать судьбу, оказываются парализованными.

Чтобы вытащить заглохшую машину, приходится выходить прямо в воду и призывать на помощь коллег по рулю с тросом.

Напомним, уже в среду, 9 октября, никакого дождя во Владивостоке не предвидится. Лужи высохнут, и на дорогах станет свободнее.

Екатерина Брязгунова