Видео: столичный житель показал опасный путепровод

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мост, золотой мост, Владивосток, море,

Житель Владивостока показал, во что превратилась пешеходная зона на Некрасовском путепроводе, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий разместил у себя в аккаунте etozhefil_.

Судя по кадрам, прогулка днем закончилась тем, что, видимо, нарочно, мужчина опустил ногу в дыру, чтобы убедиться, что в нее проваливаться очень просто.

Пользователи социальных сетей напомнили, что «капитальный ремонт путепровода задуман». Тот же он отмечает, что, когда он начнется, «все будут ныть, что его перекрывать будут».

Многие жители отмечают, что проблемы подобного рода встречаются не только на путепроводе: «Ладно бы на путепроводе и мостах... На виадуках такая же ерунда творится. Многие лестницы стерты практически полностью. Не понимаю, как люди, которые ими пользуются, смиряются с этим?»

Справедливости ради отметим, что нашлись и те, кто встали на защиту дорожных служб Владивостока. По их мнению, такие пешеходные зоны жители города заслужили. «А в казну ты много денег уделил, много налогов заплатил, чтобы сердце у тебя болело? Он, наверное, не в курсе, что реставрировать мост и устанавливать бордюры - это не одно и то же, это очень не одно и то же. Все делается постепенно, поэтапно, согласно возможности бюджета», — пишут защитники.

Тут же активизировались и жители Хабаровска, соседнего крупного города, который в прошлом году потерял статус дальневосточной столицы. «Ничего какие у вас в столице мосты «убитые». У нас в Хабаровске таких нет», — смеются они.

Екатерина Брязгунова

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