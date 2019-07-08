Казалось, что после такого столкновения невозможно было выжить, сообщает DEITA.RU.



В Китае на камеру попал момент страшного ДТП на трассе. Видимо, водитель отвлекся и не заметил, как летел в разделительный барьер. На тот момент скорость была не менее 100 км/ч.

От мощного удара машина перевернулась на крышу. Но все пассажиры, мужчина и его беременная жена, не пострадали. Чудом остался в порядке и малыш.

Елена Миронова