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Момент жесткого ДТП в столице попал на видео
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На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь
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Видео стрельбы у ЗАГСа заинтересовалась полиция
Полицейские дальневосточной столицы проверяют видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
На данный момент устанавливается личность участников стрельбы у ЗАГСа Первомайского района Владивостока. После проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее прошла информация о том, что в Сети появился ролик, на кадрах которого жених и невеста, а также их гости устроили стрельбу в воздух из разряженных автоматов и пистолетов. Отмечается, что по кадрам можно легко определить, где молодожены развлекаются.
Ранее приморские полицейские заинтересовались пьяными инспекторами ГИБДД.
Екатерина Брязгунова