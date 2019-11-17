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Видео стрельбы у ЗАГСа заинтересовалась полиция

Свадьба

Полицейские дальневосточной столицы проверяют видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На данный момент устанавливается личность участников стрельбы у ЗАГСа Первомайского района Владивостока. После проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее прошла информация о том, что в Сети появился ролик, на кадрах которого жених и невеста, а также их гости устроили стрельбу в воздух из разряженных автоматов и пистолетов. Отмечается, что по кадрам можно легко определить, где молодожены развлекаются.

Ранее приморские полицейские заинтересовались пьяными инспекторами ГИБДД.

Екатерина Брязгунова

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