Жители одного из домов Владивостока жалуются на стройку, которая развернулась неподалеку, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам женщины, проживающей в доме номер 12 по улице Приходько, более года назад во дворе началась стройка очередного торгового центра. Граждане неоднократно обращались в разные инстанции, где им безапелляционно заявляли, что разрешение на строительство имеется и стройка разрешена на расстоянии шести метров от стен дома.

«Все дело в том, что выделенный клочок земли полностью занимает планируемое здание. Таким образом, строительные работы проводятся за пределами огороженной забором стройки, в непосредственной близости от детской площадки и припаркованных автомобилей, над головами прохожих, на нашей придомовой территории. Стоит отметить, что сбоку дома находится детская поликлиника, поэтому во дворе всегда много машин и детей», — рассказывает женщина.

Также она отмечает, что сложившаяся ситуация несет в себе прямую угрозу жизни и здоровью жителей Владивостока.

Екатерина Брязгунова