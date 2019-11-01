Видео: студент собрал рекордное количество штрафов за день

Приезжий студент из Томска прославился на всю страну как рекордсмен по количеству проколов за нарушение ПДД. За несколько часов молодой человек «заработал» двадцать девять штрафов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Видео с погони за нарушителем опубликовали сотрудники городского ГИБДД. На кадрах видно, как наглухо тонированный черный автомобиль без каких-либо регистрационных знаков «стартует» от полицейского патруля, попутно нарушая одно за другим правила дорожного движения. Особенно запоминающимися маневрами, по мнению редакции, стали мастерская «игра в шашки» между автомобилями в оживленном потоке с выездом на встречную полосу движения и пускание «пыли в глаза» полицейским.

В ГИБДД Томска отметили, что во время погони с перекрестка проспекта Кирова и улицы Усова до частного сектора на улице Карла Маркса студент нарушил двадцать девять пунктов ПДД, по числу которых после задержания последний и получил «пакет» штрафов.

Ведомстве рассказали, что инспекторы обратили внимание на авто из-за отсутствия номерных знаков. Погоня за нарушителем началась после того, как водитель резко нажал на педаль газа, проигнорировав требование полицейских немедленно припарковаться у обочины.

«Среди зафиксированных нарушений правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, проезд на «красный» сигнал светофора и многие другие опасные действия, ставящие под угрозу безопасность пешеходам и другим автомобилистам», - пояснили в ГИБДД.

Водителя удалось «поймать» только после выезда патруля к жилым домам. Автомобиль просто заблокировали в одном из дворов, не давая совершить разворот для продолжения движения.

Нарушителем отказался девятнадцатилетний студент одного из городских университетов, приехавший из Красноярска. Сотрудники полиции арестовали молодого человека. Ведется разбирательство по факту случившегося.

Екатерина Цой