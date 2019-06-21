Утром в пятницу, 21 июня, вблизи приморского города Фокино на мель село рыболовецкое судно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местные СМИ.

Судя по видео, размещенному в паблике «Экипажи ДПС», судно село на мель вблизи берега. Из-за непредвиденного наезда на мель были повреждены топливные баки. Акватория вокруг транспортного средства, уверяет автор видео, покрыта тонкой пленкой, говорящей о том, что вся солярка оказалась на морском глади.

Отмечается, что в региональное МЧС информации о происшествии не поступало. Между тем, пользователи Instagram, где размещено видео, интересуются, будет ли проводиться ликвидация последствий разлива топлива.

Екатерина Брязгунова