telegr wh call

Новости

Руководство отдела МВД задержано за взятку в 12 млн

18 Октябрь 2019, 17:45

Погасить долг за ЖКХ можно в магазине

18 Октябрь 2019, 17:30

Россия полностью перейдет на банковские карты

18 Октябрь 2019, 17:15

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных

18 Октябрь 2019, 17:00

Погибшего в Чечне приморца запечатлели на стене рядом с его домом

18 Октябрь 2019, 17:00

Скандальный долгострой законсервируют в Приморье

18 Октябрь 2019, 16:45

Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока

18 Октябрь 2019, 16:30

В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!

18 Октябрь 2019, 16:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока

фото

Вблизи Владивостока моряки заметили судно, которое стоит на якоре и сливает мазут в море, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания местные жители прислали в редакцию.

По словам мужчины, в пятницу, 18 октября, в 14 часов 18 минут в бухте Сухопутной Уссурийского залива было замечено судно, которое не менее получаса стояло на якоре. «Судно называется «Аякс», стоит на якоре. Происходит слив нефтесодержащих веществ. Судно наблюдает уже полчаса. Ветер южный», — рассказывает мужчина.

Также он отметил, что экипажем катера, на котором находился автор видео, было принято решение подплыть к судну поближе. «Мы идем и видим, что загрязнение мазутом. Вокруг нет абсолютно ничего. Только вот то судно стоит», — указывает моряк.

Стоит отметить, что пленку от нефтесодержащих продуктов у берегов Японского моря можно наблюдать постоянно. Некоторые люди даже жалуются, что она появляется в пределах общественных пляжей.

Екатерина Брязгунова

Видео: DEITA.RU

Читайте также:

Лайнер «Costa Serena» задерживается из-за тайфуна

Известны подробности ЧП в акватории Владивостока

ЧП на Дальнем Востоке: судно налетело на катер с людьми

Популярное

Жесткий обман ждет всех российских дачников

Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Путин назначил важного чиновника в Приморье

Кожемяко выиграл крабовый аукцион
Загрузка...
Загрузка...