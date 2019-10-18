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Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока
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Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока
Вблизи Владивостока моряки заметили судно, которое стоит на якоре и сливает мазут в море, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания местные жители прислали в редакцию.
По словам мужчины, в пятницу, 18 октября, в 14 часов 18 минут в бухте Сухопутной Уссурийского залива было замечено судно, которое не менее получаса стояло на якоре. «Судно называется «Аякс», стоит на якоре. Происходит слив нефтесодержащих веществ. Судно наблюдает уже полчаса. Ветер южный», — рассказывает мужчина.
Также он отметил, что экипажем катера, на котором находился автор видео, было принято решение подплыть к судну поближе. «Мы идем и видим, что загрязнение мазутом. Вокруг нет абсолютно ничего. Только вот то судно стоит», — указывает моряк.
Стоит отметить, что пленку от нефтесодержащих продуктов у берегов Японского моря можно наблюдать постоянно. Некоторые люди даже жалуются, что она появляется в пределах общественных пляжей.
Екатерина Брязгунова
Видео: DEITA.RU