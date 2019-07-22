В Приморье хозяйствует тайфун «Данас». Наводнение смыло детский лагерь «Юный рыбак» в поселке Преображение, сообщает DEITA.RU.

Полоса невезения преследует детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак» в посёлке Преображение. Вышедшая из берегов река Соколовка буквально смыла территорию центра. По ней просто текут реки воды: детские качели, площадки, даже дорога - всё затоплено. Дома по окна в воде, рассказали очевидцы.

«Хорошо, что детей нет, смены закрыты. А так страшно представить, что бы было, такое течение может снести человека!» — комментируют они на видео, присланном в редакцию.

Напомним, что лагерь был закрыт в июле из-за массового отравления детей. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Похоже, что Лазовский район принял на себя основной удар стихии. Там, уже по традиции, затоплена дорога, проезд легковых машин временно прекращен. Реки взбунтовались. Из-за большого количества осадков они выходят из берегов. Очевидцы присылают в редакцию видеоподтверждения первых последствий разгула стихии.

«Данас» добивает мост через реку Соколовка. Метеорологи недооценили надвигающуюся угрозу, теперь и без того аварийный мост держится из последних сил. На борьбу со стихией брошено 7 единиц техники, но вода в местных реках только поднимается.

По краю также зафиксированы случаи отключения электричества. На данный момент под удар попали Владивосток, Артём, села Домашлино, Промысловка, Фокино, а также некоторые населённые пункты Хасанского и Лазовского районов. Столица пока отделалась лёгким испугом: большие лужи и поваленные деревья. Тайфун обходится без жертв и дорожного апокалипсиса.

Екатерина Кононенко