В Сети появилось видео страшной трагедии под Новороссийском, сообщает DEITA.RU. В паблике nvrsk_road Instagram опубликованы кадры, как на место автокатастрофы с участием туристического автобуса, полного детей, прибывают кареты скорой медицинской помощи.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Верхнебаканском посту в среду, 7 августа, погибли по меньшей мере четыре человека, среди них двое несовершеннолетних.

На месте трагедии работают спасатели, медицинские работники. По имеющейся информации, в автобусе из Анапы, который вез детей из санатория на экскурсию, находились 42 человека.

Предварительной причиной трагедии называют ошибку водителя Volkswagen Touareg. Он пошел на обгон, а при перестроении на свою полосу зацепил автобус. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. За ним отправился и легковой автомобиль.

Екатерина Брязгунова