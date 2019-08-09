Ночью и утром в пятницу, 9 августа, в приморском городе Находке прошли сильные дожди, в результате которых ряд улиц города ушел под воду, сообщает DEITA.RU.

Местные жители прислали в редакцию видео, на котором запечатлена самая глубокая лужа в Южном микрорайоне города. Легковые автомобили не могут проехать данный участок и глохнут, оставаясь едва ли не по капоты в воде.

Грузовики и автобусы пока проезжают данный участок без особых проблем. Местные жители уверяют, что туда сейчас лучше не ехать, потому что можно и остаться в этой луже.

Напомним, на территории Приморского края прошли дожди из-за тайфуна "Франциско", отголоски которого принесли ливни, грозы и даже град. О серьезном материальном ущербе, которое нанесла непогода региону, пока не сообщалось.

Екатерина Брязгунова