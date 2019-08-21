В социальных сетях опубликовали видео, на котором автор показал, как выглядит Приморский край с высоты птичьего полета после прохождения тайфуна «Кроса», сообщает DEITA.RU.

Как отметил модератор паблика dps.control, на кадрах изображен участок в районе села Кипарисово. Судя по видео, все территории — леса и поля — ушли под воду, сухой остается только федеральная трассе Владивосток — Хабаровск.

Напомним, что после прохождения тайфуна в субботу, 17 августа, в девяти районах Приморского края был введен режим ЧС.

Екатерина Брязгунова