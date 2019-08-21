Источник изображения: скриншот с видео
В социальных сетях опубликовали видео, на котором автор показал, как выглядит Приморский край с высоты птичьего полета после прохождения тайфуна «Кроса», сообщает DEITA.RU.
Как отметил модератор паблика dps.control, на кадрах изображен участок в районе села Кипарисово. Судя по видео, все территории — леса и поля — ушли под воду, сухой остается только федеральная трассе Владивосток — Хабаровск.
Напомним, что после прохождения тайфуна в субботу, 17 августа, в девяти районах Приморского края был введен режим ЧС.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps.control
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