Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Приморье в пятницу, 24 мая, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, в районе Вольно-Надеждинского, где ночуют дальнобойщики, таксист за рулем автомобиля Toyota Prius по неизвестным причинам влетел под большегруз на полном ходу. Машина службы Такси получила серьезные механические повреждения. Водитель погиб на месте. Для того, чтобы его вытащить из помятого авто, на место ДТП прибыли спасатели.

Пассажирка по чистой случайности не пострадала.

Екатерина Брязгунова