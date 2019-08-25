Серьезная авария произошла на объездной трассе Владивостока в воскресенье, 25 августа, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик dps.control.

По словам очевидцев, авария случилась на спуске на Патрокл с бухты Тихой. Участниками ДТП стали минивэн, а также патрульная машина ППС. Гражданский автомобиль в результате мощного удара завалился на бок.

На место аварии прибыла бригада медиков. В причинах аварии предстоит разобраться стражам порядка.

Ранее прошла информация о том, что в районе бухты Тихой местные жители обнаружили корейскую шхуну. С обеда она стоит на рейде, рыбаков по какой-то причине на судне нет.

Екатерина Брязгунова