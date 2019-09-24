Видео: в столице сгорела иномарка

Прибывшие на место пожарные залили водой остатки кузова, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке днем 24 сентября в районе БАМа сгорел автомобиль. Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть.

Видеоролик размещен в паблике dps_vl в Инстаграм. Как сообщается в комментарии, все произошло у дома №52 на улице Тухачевского.

Пока пожарные ехали на место, машина успела полностью выгореть - после тушения на месте остался стоять лишь каркас. Тем временем, очевидцы переживали, что пламя может дойти до бензобака - и тогда взрыва не избежать. К счастью, обошлось без взрыва, не пострадали и другие авто.

Елена Миронова