Видео: в столице сгорела иномарка

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Прибывшие на место пожарные залили водой остатки кузова,
сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке днем 24 сентября в районе БАМа сгорел автомобиль. Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть.
Видеоролик размещен в паблике dps_vl в Инстаграм. Как сообщается в комментарии, все произошло у дома №52 на улице Тухачевского.
Пока пожарные ехали на место, машина успела полностью выгореть - после тушения на месте остался стоять лишь каркас. Тем временем, очевидцы переживали, что пламя может дойти до бензобака - и тогда взрыва не избежать. К счастью, обошлось без взрыва, не пострадали и другие авто.
Елена Миронова